A Nobreza do Amor\nKênia assume para Jendal que tramou para tirar vantagens de seu casamento. Jendal inventa que Mr. Jones faleceu, e o rei George pede para participar das cerimônias fúnebres. Fabrício aconselha Mirinho a como conquistar Alika/Lúcia. Mirinho decide propor uma trégua a Tonho, e Casemiro ordena que o filho se afaste de vez da namorada do rapaz. Dumi conforta Kênia, que acaba beijando o guarda. Dumi se surpreende com seus sentimentos por Kênia. O rei George descobre a farsa do enterro de Mr. Jones, mas decide indenizar Kênia ao saber que o inglês fugiu de seu compromisso. Chinua constata que Omar fugiu.\nCoração Acelerado\nAgrado e Eduarda comemoram o apoio de Alana ao selo Romântica e a suas carreiras. Gael apoia Naiane após ter sido barrada no camarim de João Raul. Bara provoca Ronei por ter deixado Agrado e Eduarda escapar de seu agenciamento. João Raul se preocupa ao saber da ida de Naiane ao show. Talita e Tino registram o fechamento da parceria entre Agrado, Eduarda e Alana. Janete e Zuzu comemoram a mudança de suas vidas para melhor. Naiane perdoa João Raul por ter sido impedida de entrar em seu camarim. Mércia diz a Zilá que Janete será a capa de sua revista em seu lugar. Passam-se três meses. Agrado e Eduarda retornam de sua turnê internacional. Alana apresenta a mansão de Agrado e Eduarda.