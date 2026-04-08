A Nobreza do Amor\nAlika deduz que Virgínia armou contra ela. Mirinho gosta de saber que Virgínia sente ciúmes dele. Tonho defende Lúcia/Alika. Jendal reconhece a lealdade de Dumi. Chinua consegue salvar Akin, que planeja com Dumi uma forma de enganar Jendal. Alika se emociona com o apoio de Tonho. Todos na cidade rejeitam Niara e Alika, e Viriato repreende a população durante a missa. Salma e Ana Maria apoiam Lúcia/Alika. Viriato sugere que Virgínia faça sua confissão na igreja. Alika confronta Virgínia.\nCoração Acelerado\nJanete, Nora, Zuzu e Palhares conversam sobre a determinação de Agrado e Eduarda. Naiane comemora seu momento com João Raul. Ana sugere que Valéria permita que Eduarda se aproxime de Sol. Cinara admira Ronei. Leandro, Agrado e Eduarda vibram com seu sucesso. O bar de Janete e Zuzu sofre um curto-circuito, e Zeca se preocupa. Luan questiona João Raul sobre suas escolhas. Agrado e Eduarda sentem ciúme de Leandro com Yasmin. Incentivado por Naiane, João Raul aceita que Walmir volte para sua casa. Agrado e Eduarda não aceitam as condições para trabalhar com Sérgio.