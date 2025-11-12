Êta Mundo Melhor!\nZulma provoca um acidente de carro e deixa Dita desacordada. Manoela tem um mau pressentimento. Sandra acredita que Celso a denunciará para a polícia, e pensa em usar Anabela contra o irmão. Sônia passa mal. Dita é levada para o hospital, e Celso avisa a Manoela e Candinho. Sandra se apresenta a Anabela na escola. Celso confronta Ernesto sobre o sumiço de Anabela. Cunegundes afirma que impedirá o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Zenaide não gosta de saber que Carmem tomou seu lugar na Casa dos Anjos. Dita desperta, e diz a Candinho que Zulma sabe algo de seu filho. Manoela procura Zulma.\nDona de Mim\nPompeu desafia Garcia. Alan questiona o estado de Marlon para a operação. Samuel diz a Leo que irá procurar uma babá para Sofia. Filipa se desentende com Samuel, e Jaques a apoia. Davi comenta com Ivy sua nova conduta em relação a Bárbara. Durval e Vespa organizam o movimento na Barreira. Vespa obriga Ryan a participar do confronto. Jussara teme a primeira operação de Marlon. Lucas tenta ir ao encontro de Ryan. Todos se desesperam com o confronto. Marlon e Ryan se encaram.