Êta Mundo Melhor!\nErnesto exige que Sandra se decida entre ele ou Celso. Haydée reencontra Janete, que a acusa de querer a herança de seu pai. Ernesto invade o dancing e assedia Mirtes, sendo expulso por Vermelho e Tamires. Doris River concede uma entrevista falsa à rádio, e Dita e Candinho se revoltam. Túlio se despede de Estela, e os dois trocam declarações de amor, observados por Celso. Candinho e Dita confrontam Lourival. Zé dos Porcos não consegue ter sua primeira noite de amor com Maria Divina. Anacleto avisa a Jocasta que Pureza sumiu. Maria Pureza encontra Zenaide. Celso dá um ultimato em Ernesto.\nCoração Acelerado\nNaiane comemora o convite de João Raul, e Alaorzinho repreende a filha. Janete, Zuzu e Agrado têm um novo prejuízo com a Caravana. Ronei vibra com a possibilidade de uma parceria de negócios com o Grupo Alaor. Agrado recusa a aproximação de Huguinho, e Janete apoia a filha. Naiane promete se vingar de Talita. Zilá lembra de quando se uniu a Jean Carlos para afastar Janete de Alaorzinho. Alaor distribui o comando das empresas do Grupo Alaor. Zuzu aconselha Janete a revelar a história de Agrado. Olga repreende Eduarda na lanchonete. Agrado conhece Leandro. João Raul chega à mansão dos Amaral e pergunta por Naiane. Para evitar Huguinho, Agrado beija Leandro.