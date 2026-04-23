A Nobreza do Amor\nVirgínia se enfurece com a vitória de Eugênia, e Marta tenta confortar a filha. O vestido de Lúcia/Alika faz sucesso entre os jornalistas presentes no concurso. Casemiro descobre que Graça sabotou o vestido de Eugênia e repreende a esposa. Virgínia e Graça juram vingança contra Lúcia/Alika. Dumi parabeniza Omar por seu esforço pela recuperação. Salma não gosta do comportamento de Fuad em sua casa. Casemiro incentiva Tonho a lutar por Lúcia/Alika. Januário confessa a Dona Menina seu amor por Ana Maria. Alika lamenta por não conseguir falar com Nilo Peçanha. Tonho se declara mais uma vez para Lúcia/Alika, e os dois se beijam.\nCoração Acelerado\nZilá ameaça Alaorzinho caso se separem. João Raul fica frustrado com os novos rumos de sua carreira anunciados por Ronei. Zilá afirma que não permitirá que Alaorzinho peça a separação. Janete, Agrado, Eduarda, Zuzu, Palhares e Zeca selam sua parceria no selo para novos artistas. Zilá exige que Cinara permaneça com Ronei, para afastá-lo dela. Alaor observa Zuzu dançar com Malvino, e disfarça quando Marcela o chama. Palhares anuncia na rádio o novo selo de Janete, e Alaorzinho se revolta. Marcela revela que deixará Bom Retorno, e Alaor reage aliviado.