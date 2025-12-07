Êta Mundo Melhor!\nDita comemora a confirmação da falsa gravidez de Zulma e afirma a Candinho que nada irá separá-los. Cunegundes anuncia que deseja comprar o sítio de Candinho. Francine pede segredo a Mirtes sobre sua viagem. Haydée desconfia de Quitéria ao perguntar sobre o diário de sua mãe. Celso convida Tamires para jantar. Ernesto e Simbá se entendem. Olímpia se revolta contra Lúcio e decide pedir ajuda a Ernesto. Dirce comunica a Estela que Anabela não está mais indo à escola. Simbá e Ernesto maltratam Anabela. Lauro pede Sônia em casamento. Ainda em coma, Candinho tem uma visão com Anastácia.\nDona de Mim\nJaques afirma que Danilo está envolvido em seus crimes. Todos se surpreendem quando Bárbara perde sua luta. Renata acredita que Bárbara entregou a luta. Marlon pede Leo em namoro. Sofia diz para Leo e Samuel que gosta dos dois juntos. Davi cuida de Bárbara, que acaba exagerando na bebida. Danilo segue Jaques e descobre que Filipa está internada em uma clínica psiquiátrica. Samuel conta a Ayla que está com Vivian. Danilo liga para Nina.