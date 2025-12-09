Êta Mundo Melhor!\nCandinho afirma a Anastácia que precisa viver com Samir, e pede ajuda à mãe para se recuperar. Cunegundes aprecia o show de Maria Divina no dancing. Estela confessa a Dita que beijou Túlio. Carmem alerta Zulma sobre uma futura mudança em sua vida, envolvendo Samir. Ernesto anuncia que o programa de Olímpia entrará no ar na rádio. Dita se assusta ao não encontrar Candinho em seu leito. Anabela sofre e pede ajuda a Estela para encontrar sua turma. Cunegundes propõe se tornar sócia de Tamires no dancing. Sandra pede uma reunião com Araújo. Candinho encontra Samir.\nDona de Mim\nA delegada Valquíria emite a ordem de prisão preventiva contra Jaques. Danilo pede que Marlon cuide de sua família. Jaques se despede de Rosa, Davi e Ayla, sem que percebam. Samuel tenta impedir Jaques de fugir, mas o empresário consegue escapar. Valquíria mobiliza equipe para capturar Jaques. Yuri assume o caso de Danilo e tranquiliza Manuel. Kami e Pam apoiam Filipa e Nina. Samuel revela a Davi que Jaques está sendo procurado pelo assassinato de Abel.