Êta Mundo Melhor!\nTúlio garante a Celso que não desistirá de Estela, e os dois acabam brigando. Quincas afirma a Sônia que mudará de vida e cuidará de seu filho com ela. Candinho e Dita comemoram sua felicidade em família, ao lado de Joaquim e Samir. Celso diz a Araújo que não aceitará a proposta da Baronesa/Sandra sobre a fábrica. Margarida deduz que Sônia está grávida. Dita pede ajuda a Sandra para gravar seu disco na rádio de Ernesto. Tamires aprova as ideias de Cunegundes. Candinho conversa com Zulma sobre Samir. Araújo questiona Lúcio sobre seu comportamento com Haydée. Zulma jura vingança contra Candinho.\nDona de Mim\nHudson descobre que foi roubado por Demétrio, e Ellen se preocupa. Hudson e Ellen pedem que Igor mantenha a história de ser filho de Hudson. Rosa se emociona ao conhecer os bisnetos. Samuel avista Ellen, que afirma a Hudson ter sido reconhecida pelo filho de Abel. Sofia vai com Leo e Samuel ao encontro de Padre Paulo, para refazer a foto que lembra sua mãe. Padre Paulo avisa a Ellen que Sofia está em sua igreja. Marlon sugere que Bárbara ajude Davi. Ellen reencontra Sofia.