A Nobreza do Amor\nJendal provoca Dumi, a fim de testar sua lealdade. Mirinho reclama com Graça sobre a atenção de Casemiro a Tonho. Caetana sugere que Tonho saiba mais sobre Lúcia/Alika antes de nova aproximação. Alika garante a Niara que não pode se envolver com Tonho, pois precisa retornar a Batanga. Virgínia tem uma ideia contra Lúcia/Alika e decide acusar a moça de roubo de joias. Virgínia manipula Sebastião. Miguel desiste de alugar a casa para Lúcia/Alika. Chinua e outros homens resgatam Akin do poço das serpentes. Diógenes, Adônis e Fortunato exigem que Lúcia/Alika devolva o dinheiro do empenho das joias.\nCoração Acelerado\nNaiane provoca Ana Castela, e Ronei tenta disfarçar o clima. Marcela fica contrariada com Alaor. Naiane pressiona Ana Castela, que acaba revelando sua conversa com João Raul. Alaor desabafa com Zuzu sobre seu namoro. Esteban toma o chá preparado por Laurinha e acaba dormindo. Zilá implica com Eva. Zilá pede que Ronei se afaste para que possa manter seu casamento com Alaorzinho. Malvino pede ajuda a Zuzu para mudar seu comportamento. Ronei abre seu coração para Nora. Cinara se impressiona com o relato de Zilá sobre Ronei. Eduarda se aproxima de Sol, e Valéria se irrita.