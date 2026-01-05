Êta Mundo Melhor!\nEstela afirma a Míriam que jamais irá perdoá-la. Dita desconfia de Zulma, mas Samir insiste para visitar a Casa dos Anjos. Anacleto concede a mão de Maria Divina em casamento com Zé dos Porcos. Quinzinho recebe as esmeraldas da Mãe de Ouro, e esconde o tesouro de Cunegundes e Jocasta. Sandra planeja o sequestro de Samir e exige a ajuda de Ernesto. Dita aconselha Estela a reconsiderar seu perdão a Míriam. Míriam conversa com Túlio. Zulma manipula Samir para mentir diante da Juíza. Túlio entrega um presente de Míriam para Estela, que se emociona. Dita ensaia com Lourival, que insinua que está se apaixonando pela cantora.\nDona de Mim\nLeo e Samuel são indicados a prêmios por suas atuações no mercado empresarial. Jaques afirma a Tânia que precisa salvar Davi. A família Boaz vai ao hospital onde Davi está internado. Ayla pede que Samuel espere antes de denunciar Jaques para a polícia. Tânia planeja a fuga de Jaques do hospital, e Rosa vê. Bárbara anuncia que Davi se salvará. Jaques se recusa a fugir com Tânia.