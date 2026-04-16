A Nobreza do Amor\nVirgínia se irrita ao entender que viajará no mesmo trem que Lúcia/Alika. Mirinho implica com Tonho. Alika garante à família que só voltará para Barro Preto após falar com Nilo Peçanha. Chinua revela a Omar que Alika e Niara estão em segurança, mas pede que o rapaz finja para Jendal que ainda está desacordado. Virgínia e Marta aprovam o vestido de noiva feito por Adalgisa. Mirinho marca um encontro com Adalgisa. Eugênia passa mal ao ficar presa no elevador, e Lúcia/Alika a ajuda. Mirinho se declara para Lúcia/Alika.\nCoração Acelerado\nLeandro e Agrado estão felizes juntos. Alaorzinho repreende Palhares por fazer anúncios do bar de Janete na rádio. Janete confronta Alaorzinho, que confessa que ainda é apaixonado por ela. Naiane provoca Gael. Zuzu sonda Agrado sobre sua relação com Leandro, mas disfarça sua preocupação com Eduarda. Malvino aconselha Alaorzinho a viajar com Zilá. Palhares expressa seu desgosto com os encontros de Janete e Alaorzinho. Eduarda implica com Naiane durante uma sessão de fotos em dupla. Zilá se desespera ao saber que o avião de Alaorzinho não pousou em São Paulo.