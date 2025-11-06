Êta Mundo Melhor!\nErnesto comemora sua futura herança no dancing. Sandra deixa a casa de Celso. Maria Divina ajuda Zé dos Porcos a salvar um porco. Francine se interessa por Anacleto. Cunegundes interrompe a noite de Quinzinho e Jocasta. Zé dos Porcos se declara para Maria Divina. Zulma exige que Samir revele o destino da lua de mel de Candinho e Dita. Celso apresenta seus filhos para Estela. Picolé nota a aproximação de Asdrúbal e Zenaide. Ernesto e Sandra se casam. Zulma decide ir ao Rio de Janeiro.\nDona de Mim\nTânia informa a Vanderson que Ricardo está em coma, e orienta o comparsa a encontrar Patrícia. Danilo confronta Jaques sobre os remédios sabotados de Filipa. Walkíria afirma a Samuel que a conclusão do inquérito sobre a morte de Abel aponta Vanderson como autor do crime. Samuel desconfia de Danilo e visita Ricardo. Jaques ameaça Danilo. Tânia observa Jaques no hospital em que Ricardo está. Danilo vai ao quarto de Filipa, e Nina flagra o rapaz. Leo e Samuel se desentendem. Bárbara convida Marlon para sair, e os dois ficam juntos. Leo e Marlon se aproximam. Danilo revela a Nina que Jaques está dopando Filipa.