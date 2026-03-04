Êta Mundo Melhor!\nZulma permite que Divina e Zé dos Porcos adotem Maroca e Aladim, mas exige que Candinho lhe dê algo em troca. Sônia e Quincas oficializam sua união. Asdrúbal pede Margarida em casamento. Ernesto dá um envelope secreto a Simbá. Lauro aconselha Túlio a lutar por seu amor por Estela. Dita sente enjoos, e Estela desconfia de que a amiga possa estar grávida. Cunegundes recebe a visita de Rosalinda, Miss Piracema. Araújo pede perdão a Candinho na frente de Haydée. Túlio pede apoio a Tamires. Dita promete esquecer Candinho ao vê-lo fazendo uma serenata para Zulma. Ernesto tenta sequestrar Anabela, e Estela revela que a menina é sua filha.\nCoração Acelerado\nAgrado pede abrigo para a mãe. Zeca diz a Eduarda que seu show foi um sucesso, e a moça comemora com Luan e demonstra seu interesse por ele. Esteban exige levar o crédito por suas criações para ajudar Zilá. Talita anuncia o fim do relacionamento de Agrado e João Raul. Naiane procura Agrado. Alaorzinho se incomoda ao ver Palhares próximo a Janete, e acaba agredindo o radialista.