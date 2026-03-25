A Nobreza do Amor\nSoliman lamenta com Chinua a atuação de Jendal em Batanga. Dumi se desespera por ser obrigado a agir contra o povo de Batanga. Fátima tenta convencer Salma a esquecer Tonho e seguir as tradições de sua família. Alika se incomoda por pensar em Tonho. Tonho reclama com Casemiro sobre as provocações de Mirinho. Ana Maria não percebe o interesse de Januário. Mirinho ouve quando Casemiro orienta Tonho a pegar a maleta com o dinheiro dos empregados, e tem uma ideia. Virgínia oferece emprego a Lúcia/Alika.\nCoração Acelerado\nAgrado enfrenta João Raul e anuncia sua viagem para Goiânia. João Raul se envolve em uma briga em um bar. Eduarda e Agrado fazem sua página na rede social, e partem para Goiânia. Palhares se declara para Janete. Zilá comemora sua reaproximação com Alaorzinho, e Ronei sente ciúmes. Janete vê vídeo de Naiane e procura Zilá.