A Nobreza do Amor\nMirinho enfrenta Virgínia e afirma que Lúcia/Alika e Vera/Niara são suas convidadas para o baile. Ciço conforta Mundica. Vitalino sugere que Januário encontre um novo amor. Mirinho assedia Lúcia/Alika, e Tonho a defende, mas acaba se envolvendo em uma briga com o rapaz. Fortunato prende Tonho por suposta agressão a Mirinho. Niara repreende Alika por ter aceitado dançar com Mirinho para provocar Virgínia. Casemiro defende Tonho para Mirinho. Salma confronta Miguel. Dumi recebe a carta de Alika. Çinar garante a Soliman que Omar precisa da cirurgia. José vai com Alika libertar Tonho da prisão. Tonho beija Lúcia/Alika.\nCoração Acelerado\nJoão Raul despista Naiane, apesar de se sentir atraído por ela. Alarozinho se incomoda com a confiança de Ronei. Ribamar garante a Agrado e Eduarda que as levará ao sucesso. Zilá fica abalada com a sedução de Ronei. Cinara teme ser demitida por Marcela. Paraguaio procura Alaorzinho e diz que Palhares cobriu sua oferta pelo bar. Zeca conta para Alaor a intenção de Alaorzinho ao comprar o bar. Walmir começa seu novo emprego no Grupo Alaor Amaral. Agrado e Eduarda se decepcionam com gravação Cinara percebe o encanto de Zilá por Ronei. Agrado trabalha como garçonete, quando se depara com João Raul e Naiane no bar.