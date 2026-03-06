Êta Mundo Melhor!\nCandinho leva Dita para o hospital. Pureza conhece Maria do Socorro. Ernesto se confessa com Padre Lucas. Sandra se prepara para dar um golpe em Ernesto. Estela afirma a Dita que a amiga está grávida, e que precisa contar a verdade a Candinho. Sandra afirma a Celso que Candinho jamais o perdoará por ter escondido a verdade sobre Samir. Cunegundes tem uma epifania após conversar com Rosalinda. Quincas decide ser enfermeiro. Celso convida Tamires para dançar. Dita confessa a Lourival que está grávida de Candinho. Candinho confronta Ernesto, e questiona se Sandra está mesmo viva.\nCoração Acelerado\nJoão Raul e Agrado conversam. As Marias de Fibra são convidadas para participar de um evento de moda em São Paulo. Naiane se surpreende ao visitar João Raul e dar de cara com Agrado. Alaor e Marcela flertam. Naiane viaja com Cinara. Zilá se irrita ao descobrir que participará do desfile com a cooperativa de Janete.