Êta Mundo Melhor!\nO delegado reconhece a maternidade adotiva de Zulma, e afirma que a ajudará a recuperar Samir. Samir sofre ao ter que se mudar com Zulma, e Candinho garante ao filho que será por pouco tempo. Cunegundes acredita que perdeu suas esmeraldas para sempre. Anabela se irrita com a presença de Túlio na casa de Estela. Zenaide acompanha Sabiá na investigação sobre o crime de Ernesto contra Estela. Lúcio convida Quinzinho para comandar um programa em sua rádio. Lourival pressiona Dita sobre sua carreira. Túlio se irrita ao ver a foto de Celso com Estela. Sandra procura Candinho.\nCoração Acelerado\nEliomar acorda do coma e confunde Agrado com Cecília. Todos se emocionam ao saber que Eliomar despertou. Eliomar confessa que sonha em ver Zilá e Janete se entenderem. Walmir reclama com Ronei da presença de Agrado em sua casa. Talita e Tino flagram Eduarda com Agrado. Alaorzinho desabafa com Malvino sobre Janete. Zilá pede a interdição de Eliomar. Esteban chega ao Brasil e desmascara Eduarda para Naiane.