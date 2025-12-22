Êta Mundo Melhor!\nDita que teme que Ernesto tenha destruído sua carreira. Túlio questiona Estela sobre Ernesto. Estela se preocupa com o futuro de Anabela. Simbá arma contra Ernesto. Candinho decide viajar com Dita e as crianças para o sítio. Celso e Asdrúbal lembram Candinho da venda da fábrica. Tamires e Cunegundes vibram com o sucesso de sua sociedade. Zé dos Porcos deixa o sítio. Zulma implora pela ajuda de Ernesto. Lúcio conversa com Lourival sobre a carreira de Dita. Samir pede a Candinho para levar as crianças da Casa dos Anjos para o sítio. Estela se declara para Túlio. Lourival garante a\nDona de Mim\nDita que teme que Ernesto tenha destruído sua carreira. Túlio questiona Estela sobre Ernesto. Estela se preocupa com o futuro de Anabela. Simbá arma contra Ernesto. Candinho decide viajar com Dita e as crianças para o sítio. Celso e Asdrúbal lembram Candinho da venda da fábrica. Tamires e Cunegundes vibram com o sucesso de sua sociedade. Zé dos Porcos deixa o sítio. Zulma implora pela ajuda de Ernesto. Lúcio conversa com Lourival sobre a carreira de Dita. Samir pede a Candinho para levar as crianças da Casa dos Anjos para o sítio. Estela se declara para Túlio. Lourival garante a Dita que salvará sua carreira.