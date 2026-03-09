Êta Mundo Melhor!\nSandra pede perdão a Ernesto, enquanto o observa desfalecer. Zulma afirma que seu casamento com Candinho será imediato. Ernesto consegue pedir ajuda ao delegado. Sandra acredita que tenha tirado a vida de Ernesto, e desabafa com Olga. Lourival se oferece para casar com Dita e criar seu bebê. Túlio e Estela socorrem Ernesto no hospital. Manoela conta para Dita que irá se formar como atriz de teatro. Celso confessa a Asdrúbal que sabia da identidade de Samir. Sandra se desespera ao saber que Ernesto está vivo. Ernesto garante a Estela que confessará todos os seus crimes. Lourival se declara para Dita. Chega o dia do casamento de Candinho e Zulma.\nCoração Acelerado\nNaiane, Ronei e Talita armam contra Agrado, eles reconhecem Leandro. Naiane descobre a ligação de Leandro com o grupo empresarial de sua família. João Raul conversa com Walmir. Aconselhada por Zuzu, Janete decide dar uma chance ao romance com Palhares. Zeca contrata Eduarda para uma temporada de apresentações em seu bar. Cinara reage com despeito à união de Marcela e Alaor. Alaorzinho desconfia quando Zilá e Naiane concluem que Leandro e Agrado estão tramando contra sua família. João Raul confronta Agrado sobre sua ligação com Leandro.