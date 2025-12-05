Êta Mundo Melhor!\nEstela comunica a Zulma que ela não está grávida, e Túlio repreende a enfermeira. Zulma jura que ainda conquistará Candinho. Cunegundes anuncia que deseja comprar o sítio de Candinho. Francine pede segredo a Mirtes sobre sua viagem. Haydée desconfia de Quitéria ao perguntar sobre o diário de sua mãe. Celso convida Tamires para jantar. Ernesto e Simbá se entendem. Olímpia se revolta contra Lúcio e decide pedir ajuda a Ernesto. Dirce comunica a Estela que Anabela não está mais indo à escola. Simbá e Ernesto maltratam Anabela. Lauro pede Sônia em casamento. Candinho tem uma visão com Anastácia.\nDona de Mim\nPam se nega a dar a chave de Filipa para Danilo. Atordoada, Filipa pede para Joana deixá-la sair da clínica. Marlon conversa com Lucas, que decide descartar o aditivo dado por Bárbara e Romano antes de lutar. Sofia lamenta que Leo não acompanhe Samuel no passeio com ela. Danilo alerta Nina sobre o sumiço de Filipa. Lucas vence sua luta, e todos comemoram. Marlon vence sua luta com Jorginho, e a dedica a Leo. Romano exige que Bárbara perca sua luta. Danilo ameaça Jaques.