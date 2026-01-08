Êta Mundo Melhor!\nMíriam agradece Estela por deixá-la ficar em sua casa. Lourival se preocupa quando Dita diz ter contado a Manoela sobre Doris. Todos se preparam para a festa de Réveillon no dancing. Lourival teme estar apaixonado por Dita. Míriam brinca com Anabela, e tenta se aproximar de Estela. Lúcio convida Manoela para viajar. Maria Divina e Zé dos Porcos planejam seu casamento. Estela confidencia a Dita que é mãe de Anabela. Zulma e Zenaide penetram a festa de Ano Novo. Zulma vê Candinho beijar Doris River.\nDona de Mim\nA Globo não disponibiliza o resumo do último capítulo da novela.\nTrês Graças\nFerette deixa a casa de Arminda às pressas com Vicente, ao ver que atirou contra uma montagem de travesseiros. Arminda se recusa a chamar a polícia e tem um acesso de raiva. Zenilda desconfia por Ferette não deixá-la acompanhá-lo à casa de Arminda. Viviane e Leonardo pensam um no outro. Lorena diz a Juquinha que receia que o pai possa estar envolvido com a suposta morte de Rogério. Rogério manda uma mensagem de agradecimento a Gerluce. Lígia manda Joélly contar a Gerluce quem é o pai de seu bebê. Josefa sente falta de Raul. Gerluce se depara com Raul entre pessoas em situação de rua. Raul foge de Gerluce, dizendo que nunca mais voltará para casa.