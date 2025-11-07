Êta Mundo Melhor!\nSamir avisa a Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma para o Rio de Janeiro. Sandra planeja comprar a casa de Celso. Zenaide se encanta por Asdrúbal. Samir, Simbá e as crianças se unem para impedir Zulma de atrapalhar a viagem de Candinho. Sandra muda sua identidade para Baronesa Deschamps. Manoela aconselha Estela a esperar ter certeza de seu sentimento por Celso para realizar o casamento. Túlio conversa com Tamires. Candinho e Dita retornam a São Paulo. Zé dos Porcos afirma que se casará com Maria Divina. Francine vê quando Carmem volta para a cidade. Asdrúbal confidencia a Candinho que gosta de Zenaide. Estela e Celso sofrem um assalto.\nDona de Mim\nNina não acredita em Danilo, e exige que o rapaz se afaste de Filipa. Marlon pensa em Leo. Danilo pede que Leo leve novos remédios para Filipa. Ryan pede que Lucas descubra sobre a nova operação policial na Barreira. Sofia torce pela união de Samuel e Leo. Sem que Filipa perceba, Leo dá um remédio comprado por Danilo para Filipa. Leo nota a melhora de Filipa e sonda Danilo. Davi conta a Leo que viu Marlon com Bárbara. Jaques descobre que Danilo comprou novos remédios para Filipa. Yara, Stephany e as costureiras fazem uma surpresa a Leo, e avisam que a coleção não irá parar.