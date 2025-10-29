Êta Mundo Melhor!\nCandinho desmaia, e Asdrúbal afirma que o amigo entrou em negação da realidade de Policarpo. Picolé pede que Simbá pense na situação de Candinho. Paixão não resiste, e Lauro se assusta com a reação de Ernesto à morte do padrinho. Todos comemoram a recuperação da memória de Estela. Ao ler a carta de Sandra, Celso cede à chantagem de Zulma. Cunegundes pede ajuda a Carmem para descobrir onde estão as esmeraldas. Dita tem uma ideia para ajudar a libertar Policarpo. Felícia tira Sandra do porão. Candinho e seus amigos cantam na rádio pela salvação de Policarpo.\nDona de Mim\nSamuel estranha a conversa de Ricardo. Jaques provoca um acidente com Ricardo. Jaques descobre que Patrícia tem uma cópia do vídeo que o incrimina pela morte de Abel. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Bárbara convida Davi para sair, mas confessa que está apenas se aproveitando do rapaz. Samuel descobre que Ricardo foi atropelado e acusa Jaques. Sofia se assusta com Jaques, e Leo ajuda a menina. Kami fala com orgulho de Ryan para Pam. Sofia vê Filipa e Jaques juntos.