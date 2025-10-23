Êta Mundo Melhor!\nCelso revela a Estela sua verdadeira identidade. Medeia encontra o mapa das esmeraldas. Sandra pede que Inês se afaste. Túlio confessa a Celso que se apaixonou por Estela. Estela sofre ao pensar em voltar para São Paulo com Celso. Dita sugere que Margarida se aconselhe com Asdrúbal sobre Adamo Angel. Lauro anuncia a Manoela e Anabela que Estela foi encontrada. Túlio sofre com a partida de Estela. Zulma e as crianças ajudam Ernesto a enganar Paixão. Dita tem uma ideia para ajudar Maria Divina. Quincas decide se tornar padre. Medeia convida Carmem a se instalar no sítio de Cunegundes. Inês rouba o dinheiro de Ernesto e o colar de Sandra antes de retornar a Portugal. Asdrúbal ajuda Margarida a se transformar em Adamo. Estela se recusa a entrar em sua casa.\nDona de Mim\nSamuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da Boaz, e Ricardo o admira. Sofia volta a falar normalmente com Leo e diz que Leoa quer dizer mãe. Chega o dia da audiência pela guarda da menina. Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia. Breno, Caco, Stephany e Leo organizam o desfile de lançamento da nova coleção. Leo dá seu depoimento na audiência. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e Jaques comemora. Jaques pede que Isabela volte para Portugal.