Êta Mundo Melhor!\nCandinho questiona Lourival sobre sua proximidade com Dita. A cantora nega a ajuda de Lourival. Celso é gentil com Anabela. As crianças contrariam Zulma na frente da Juíza Flora. Estela diz a Túlio que não conseguiu conversar com Celso sobre o fim do noivado, por conta de Anabela. Asdrúbal se confessa com o Padre. Haydée lamenta que Lúcio não tenha coragem de revelar seu segredo. Maria Divina beija Zé dos Porcos. Candinho, Dita, Quitéria, Quincas e as crianças chegam ao sítio. Lourival vence uma aposta contra Ernesto, que sai humilhado pelas ruas. Dita, Candinho e sua família comemoram seu amor.\nDona de Mim\nDanilo e Filipa se beijam. Manuel declara seu amor pelo filho Danilo. Ellen diz a Sofia que em breve elas viajarão para Portugal. Sofia sente saudades de Leo. Filipa confidencia para Pam que ficou com Danilo. Kami lamenta ter de devolver seu vestido de noiva. Leo descobre a falsa barriga de grávida de Ellen. Lopez anuncia a Marlon que ambos terão uma missão difícil. Leo investiga Hudson e Ellen por conta própria. Vivian se irrita com o comportamento de Leo. Marlon convence Lopez a revistar Ellen e Hudson novamente, mas não conseguem provas contra o casal. Lopez termina a parceria com Marlon, que repreende Leo mais uma vez. Samuel e Leo se surpreendem quando Ellen chega com Sofia sem a barriga falsa da gravidez.