A Nobreza do Amor\nDumi garante a Akin, Omar e Ladisa que a princesa Alika não aprovaria a execução de Jendal. Viriato repreende Carrapato por vestir sua batina. Virgínia e sua família aprontam a festa de seu noivado com Mirinho. José consegue mudar a data da inauguração do ateliê de Alika. Omar pede perdão a Dumi por sua atitude impulsiva contra Jendal. Maria Helena pensa em uma forma de fazer a escola acontecer em Barro Preto. Mirinho decide ajudar Niara/Vera a viabilizar a escola na cidade, a fim de se aproximar de Alika/Lúcia. Kênia declara seu amor por Dumi, e os dois se beijam. Kênia implora a Jendal pela vida de Dumi.\nCoração Acelerado\nAgrado afirma a João Raul que prefere não divulgar sua composição com ele. Zilá volta ao normal e se incomoda ao lembrar de seu comportamento estranho. Tino registra quando João Raul deixa a mansão de Agrado. Valéria pede uma nova chance para conviver com Eduarda. Naiane questiona por que João Raul procurou Agrado. Os Amaral elogiam o vídeo de Gael sobre consumo consciente. Zilá se irrita ao saber que Alaorzinho pediu a demissão de Palhares da rádio. Zuzu descobre que foi Zilá quem inventou que Janete roubou o anel de Branca no passado. Janete procura Zilá