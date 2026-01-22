Êta Mundo Melhor!\nEstela revela a Anabela que é sua mãe. Olga insinua a Ernesto que Sandra pode atentar contra ele. Túlio se nega a ajudar Míriam a ir para a casa de Estela. Zulma e Zenaide seguem Sabiá, que sai em busca da certidão de Samir. Sandra pede que Olga fique de olho em Ernesto. Carmem garante a Candinho que Zulma o ama e em seguida, faz uma previsão e alerta Candinho sobre o futuro da fábrica. Zulma destrói a certidão de batismo de Samir. Anabela se revolta contra Estela, e Dita aconselha a menina. Sandra e Ernesto descobrem como se apropriar da fábrica de Candinho. Lourival apresenta a Dita o primeiro disco de Doris River. Celso ajuda Míriam a voltar para a casa de Estela. Míriam morre nos braços de sua filha.\nCoração Acelerado\nJoão Raul e Agrado ficam juntos. Alaorzinho e Janete conversam sobre o passado. Walmir, Ronei e Bara procuram por João Raul. João Raul propõe ajudar a carreira de Agrado. Zilá sente a demora de Alaorzinho. Agrado desiste de contar a João Raul que ela é Diana. Talita divulga o vídeo de Agrado e João Raul cantando juntos no bar. Naiane promete se vingar de Agrado. Alaorzinho deixa Janete no hospital para visitar Eliomar, e esconde de Zilá que encontrou sua irmã. Eduarda tenta defender Agrado para Naiane. Zilá e Janete se encontram. João Raul e Agrado se declaram.