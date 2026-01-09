Êta Mundo Melhor!\nZulma e Zenaide se revoltam contra Candinho, sem saber que Doris é Dita. Margarida/Adamo e Asdrúbal/Ivone enganam Olímpia. Lourival questiona Dita sobre sua carreira e um possível afastamento de Candinho. Haydée encontra a casa de seu pai, e Araújo a apoia. Míriam aconselha Estela sobre Túlio e Celso. Míriam revela sua história com Júlio para Estela. Lourival registra o show de Doris, sem que Dita saiba. Todos comemoram o Ano-Novo. Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra sequestram Simbá no lugar de Samir, e Ernesto se irrita. Haydée confronta a filha de seu pai. Baronesa/Sandra se insinua para Túlio e arma um suposto flagrante dos dois se beijando.\nDona de Mim\nA Globo não divulga o resumo da reprise do último capítulo.\nTrês Graças\nJosefa fica horrorizada ao saber que Gerluce viu Raul dormindo na rua. Ferette inventa para Zenilda que Rogério surtou e desapareceu de novo. Zenilda desconfia de Ferette e pede a Lorena para lhe apresentar Juquinha. Joélly passa mal ao receber uma ligação dizendo que Raul está morto. Viviane fica intrigada quando Selma conta que Joélly chamou por Raul antes de desmaiar. Jorginho leva Joélly para casa. Lorena fala a Juquinha que Zenilda quer conversar com a estagiária sobre o inquérito da morte de Rogério. Herculano comenta com Samira que Lena continua achando que está grávida de verdade. Kasper avisa a Ferette que a polícia também está interessada nas Três Graças. Joélly passa mal novamente, e Lígia pede ajuda a Joaquim.