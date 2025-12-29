Êta Mundo Melhor!\nCandinho comemora a chegada de Dita para o Natal. Anabela implora para deixar o hospital. Túlio sonda Celso sobre uma possível mudança de decisão de Estela. Todos celebram o Natal. Olga beija Araújo. Zulma afirma a Zenaide que estará ao lado de Candinho no próximo Natal. Sabiá e Zé dos Porcos comemoram ter reatado o namoro com Zenaide e Maria Divina, respectivamente. Lúcio convida Doris River para gravar um disco em sua rádio. Míriam chega desacordada ao hospital, e Estela revela a Túlio que se trata de sua mãe. Celso anuncia a Candinho que as joias de Anastácia foram roubadas.\nDona de Mim\nMarlon e Lopez ajudam Calixto a identificar os suspeitos. Ellen busca Sofia na escola e avisa à menina que elas viverão uma aventura. Samuel e Leo se desesperam ao ver o cordão com o rastreador descartado por Ellen. Stephany fica aliviada ao constatar que não está grávida. Jussara sente-se mal, e Yara e Stephany se preocupam. Sofia consegue ligar para Leo. Leo se revolta contra Ellen. Romano avisa a Lucas que ele deve perder sua próxima luta. Lucas desabafa com Ryan sobre o esquema de Bárbara e Romano. Jussara desmaia. Bárbara faz uma proposta a Marlon.