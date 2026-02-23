Êta Mundo Melhor!\nZulma comemora o sucesso de seu plano. Ernesto recebe uma intimação. Túlio se consulta com Ivonete. Olga entrega a Haydée um dossiê contra Araújo. Estela agradece o apoio de Celso no caso contra Ernesto, e comenta que Túlio lhe pediu um tempo. Anabela vibra com a aproximação entre Estela e Celso. Candinho conta para Samir que terá de se casar com Zulma para libertar Dita. Zulma retira a queixa contra Dita na delegacia. Lourival comemora a soltura de Dita. Maria Socorro procura Anacleto, e Jocasta se surpreende. Dita procura Candinho.\nCoração Acelerado\nZilá afirma a Janete que não desistirá das terras do Caturama. Ronei tem a ideia de aproveitar a imagem de Naiane em um clipe de João Raul, e Alaorzinho se incomoda. Agrado se revolta ao descobrir a presença de Giovana na casa de João Raul. Naiane aprova a ideia de Ronei. Agrado comenta com Zuzu que Walmir não gosta dela. Luan se declara para Eduarda. Alaor desconfia dos pedidos de Clara, e Cinara se alerta. Agrado se irrita ao encontrar uma peça de roupa íntima de Giovanna no quarto de João Raul. Naiane fica satisfeita com o conflito criado por Giovana em João Raul de Agrado.