Êta Mundo Melhor!\nLourival comemora a decisão de Dita, e garante que ela fará muito sucesso como Doris River. Sandra teme ser reconhecida por Araújo, e obriga Olga a revelar os pontos fracos do ex-marido. Túlio orienta Estela a conversar com Míriam enquanto ainda há tempo. Candinho se emociona quando Dita conta que ajudará a salvar a fábrica cantando como Doris River. Pombinha não consegue se entender com Zulma, e Zenaide se chateia. Lourival arma com Tamires para gravar o show da festa da Baronesa/Sandra sem que Doris/Dita saiba. Celso conta a Sandra sobre o fim de seu noivado. Estela se revela para Míriam.\nDona de Mim\nLeo decide ajudar Ellen. Jussara faz sua cirurgia, e Marlon e Alan oram por sua saúde. Sofia se desespera ao saber de Ellen. Lopez e Marlon se aproximam. Yuri visita Ellen, e diz que foi Leo quem o convocou para ajudá-la. Davi defende Bárbara para Lucas. Kami inicia sua campanha para entrar em um famoso reality show. Ellen foge com Hudson, e envia uma mensagem para Sofia. Leo e Samuel se declaram um para o outro. Jaques pede a Tânia para ligar para Davi. Bárbara e Davi têm um acidente de moto.