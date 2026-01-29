Êta Mundo Melhor!\nCunegundes desconfia de Francine. Francine e Mirtes partem com as esmeraldas para o Rio de Janeiro. Estela conversa com Anabela. Samir afirma que não deixará o sítio com Zulma, e Simbá ajuda o menino a fugir. Todos se preocupam com o desaparecimento de Samir e Simbá. Ernesto garante que processará Margarida por falsa identidade. Zulma enfrenta Dita. Candinho encontra Samir e Simbá. Celso sonda Sandra e conclui que Anabela é filha de Ernesto. Estela denuncia Ernesto para Sabiá. Mirtes e Francine decidem voltar para São Paulo e devolver as esmeraldas para Cunegundes. Candinho foge com Samir, e Zulma e Zenaide tentam alcançar os dois.\nCoração Acelerado\nNaiane acusa Agrado e Eduarda de fazerem um complô contra ela. Leandro sonda Neide sobre sua experiência no Grupo Alaor Amaral. João Raul se nega a dividir um comercial com Naiane. Vilma e Agenor julgam Janete ao vê-la com Alaorzinho. Agrado se entende com Eliomar. Alaor se aproxima de Ivana. Zeca estranha o comportamento de Adilson com Walmir. Eduarda faz sucesso em sua apresentação para Ronei, mas Naiane a atrapalha. Luan apoia Eduarda. Agrado pede para conversar com Naiane.