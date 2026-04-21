A Nobreza do Amor\nGraça afirma que, depois de sabotar o vestido de Eugênia, Virgínia vencerá o concurso de beleza. Todos em Barro Preto se preparam para a vitória de Virgínia. Onildo sonda José sobre as origens de sua família. Alika comenta com Teresa que viu Graça e Virgínia deixarem o quarto de Eugênia. Dumi reforça a importância de impedir o casamento de Kênia e Mr. Jones. Omar garante que vingará a morte de Soliman. Ana Maria diz a Januário que tem afeição por Vitalino. Eugênia descobre que seu vestido foi destruído, e Lúcia/Alika sugere saber quem a sabotou. Eustáquio decide investigar o que houve com o vestido de Eugênia. Lúcia/Alika anuncia que fará um novo vestido para Eugênia seguir na disputa do concurso.\nCoração Acelerado\nRonei e Cinara comemoram o sucesso de sua parceria. Zuzu questiona Malvino sobre suas crenças em relação a Janete. Alaor admira o canto de Zuzu. Alaorzinho tem alta do hospital. Agrado comenta com Janete que sente falta de um empresário mais robusto para sua dupla com Eduarda. Palhares pede um tempo no relacionamento com Janete. Cinara enfrenta Zilá. Alaorzinho lembra do episódio envolvendo Jean Carlos e vai ao encontro de Janete. Zilá confronta Alaorzinho e Janete.