Êta Mundo Melhor!
Zulma acredita ter conseguido se livrar de Dita. Zenaide confronta Asdrúbal sobre Margarida. Estela e Aladim se preocupam com a saúde de Anabela. Dita consegue chegar à rádio, e Zulma, Sandra, Olga e Ernesto se revoltam. Lourival se encanta com a voz de Dita. Ernesto assume a locução da rádio e finge estar sendo agredido por Dita. Ao ouvir a voz de Ernesto, Estela lembra de seu acidente e passa mal. Lúcio declara publicamente que Ernesto mentiu sobre Dita.
Dona de Mim
Candinho jura revidar a maldade de Ernesto contra Dita.