Êta Mundo Melhor!\nZulma e Zenaide percebem que é Lourival quem está no carro, e Dita, Candinho e Samir comemoram o sucesso de seu plano. Manoela conforta Margarida, que sofre com sua demissão da rádio. Anabela se recusa a aceitar a aproximação de Estela. Sandra deduz que Anabela pode ser filha de Ernesto. Araújo, Celso e Asdrúbal informam Candinho sobre a situação da fábrica. Tobias e Lauro planejam comprar uma casa para seu filho com Sônia. Carmem prevê que Ernesto não tem muito tempo de vida. Anabela fotografa Estela com Celso. Lauro aconselha Túlio. Mirtes e Francine descobrem que perderam as esmeraldas de Cunegundes. Candinho anuncia que terá de se separar de Samir.\nCoração Acelerado\nJanete não gosta de encontrar Agrado na casa de Zilá. Zilá e Janete discutem por conta das terras de Eliomar. Lia alerta Leandro sobre o agravamento do estado de saúde de Júlia. Alaor se preocupa com o comportamento de Walmir na mesa de jogo. Com a ajuda de Cinara, Zilá sabota a água de Alaorzinho, que acaba tendo um ataque de sonambulismo e procura Janete. Agrado afirma a Janete que precisa de um tempo para perdoar a mãe. Alaorzinho pressiona Ronei e Bara sobre negócios. Leandro pede uma carona a Agrado para Goiânia. Naiane arma para João Raul.