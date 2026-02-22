Êta Mundo Melhor!\nDita comenta com Estela que teme o que Candinho pode fazer para libertá-la da prisão. Zulma anuncia a Zenaide e as crianças que casará com Candinho. Lourival se irrita com Francine, e a demite. Sandra exige que Ernesto lhe ajude a impedir o suposto casamento entre Zulma e Candinho. As crianças da Casa dos Anjos pedem por famílias adotivas na rádio. Anacleto comenta com Jocasta que gostaria de ter um filho. Zé dos Porcos afirma a Maria Divina que Aladim é seu filho. Sabiá alerta Estela sobre Ernesto. Dita tem um mau pressentimento. Candinho decide se casar com Zulma\nCoração Acelerado\nEliomar pede que Janete e Zilá façam as pazes. Giovana invade a casa de João Raul sem que ninguém perceba. Eliomar falece, e todos na cidade de Bom Retorno se compadecem. Nora avisa a Zilá e Janete que Eliomar deixou um testamento. Nora se dá conta de que seu livro de ervas foi roubado, e confronta Cinara. Zilá se revolta ao saber da escolha de Eliomar para o seu testamento.