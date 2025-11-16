Êta Mundo Melhor!\nAsdrúbal impede Candinho de contar a Dita sobre a suposta gravidez de Zulma. Zulma diz a Manoela que espera um bebê de Candinho. Ernesto se assusta com o comportamento de Sandra. Adália se atrasa para a apresentação com Dita, e Candinho distrai a plateia para acalmar a amada. As crianças comemoram o retorno de Zenaide à Casa dos Anjos. Estela desconfia da Baronesa Deschamps, e fica surpresa ao ver Ernesto a seu lado. Dita sobe ao palco sozinha para se apresentar, e acaba vaiada pelo público.\nDona de Mim\nDanilo afirma a Filipa que Jaques só age por interesse. Tânia esquece seu celular na antiga casa de Jaques, e engana Sônia e Kazue. Samuel pede ajuda a Ayla para encontrar uma nova babá para Sofia. Jaques ameaça Danilo. Nina briga com Filipa por causa de Danilo. Filipa sonda Samuel sobre suas desconfianças em relação a Jaques. Ryan conta que pediu Kami em casamento, e Jussara se incomoda. Leo sugere que Filipa dê o troco em Jaques. Ryan e Marlon discutem. No ringue, Marlon tem uma lembrança de Dinho e reage contra Lucas. Filipa oferece sopa a Jaques.