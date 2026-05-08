A Nobreza do Amor\nMirinho interrompe o suposto assalto a José e se passa por seu salvador. Jendal repreende Kênia e aprisiona Dumi. Akin suspeita de que algo possa ter acontecido a Dumi e decide ir até o palácio. Alika/Lúcia cuida de Mirinho, que teve o ombro deslocado durante o suposto salvamento de José. Virgínia resgata Mirinho da casa de Alika/Lúcia. Fortunato questiona Mirinho sobre o assalto a José. Viriato flagra Carrapato furtando a mercearia. Akin alerta Omar e Ladisa sobre a prisão de Dumi. Kênia se desespera ao entender que Dumi será executado. Jendal surpreende a todos e perdoa Dumi.\nCoração Acelerado\nJanete perdoa Alaorzinho, mas afirma que não reatará com ele. Walmir fica desconfortável quando Naiane mostra suas supostas fotos de infância. Zuzu admira Janete. Leandro apoia Eduarda, que hesita em aceitar o pedido de aproximação de Valéria. Ronei incentiva Zilá a se manter firme diante dos Amaral. Zuzu arma uma festa em família para animar Janete. Alaor e Alaorzinho conversam com Zilá. Naiane tem um sonho com Gael. Eduarda vai ao encontro de Valéria e Sol. Zilá anuncia que precisa contar algo a Naiane.