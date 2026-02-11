Êta Mundo Melhor!\nCandinho e Dita prometem construir uma família feliz. Medeia desmente o roteiro do musical de Cunegundes, que sofre com a atitude da cunhada. Zulma descobre o paradeiro de Candinho e Dita. Anabela volta para a escola. Túlio consulta Padre Lucas sobre seu casamento com Estela. Sandra afirma que Araújo será funcionário de Olga na fábrica. Tamires anuncia que nenhum ingresso foi vendido para o musical de Cunegundes. Celso descobre que Policarpo ficará preso em uma jaula na fábrica. Dita é presa por subtração de menor, e o delegado devolve Samir a Zulma.\nCoração Acelerado\nAlaorzinho decide rescindir o contrato com a empresa de Ronei. Xavier conta a Zilá que foi procurado por Leandro. Eduarda se encanta por Leandro. Alaorzinho usa o programa de Talita para pressionar Ronei, que se desespera com os maus resultados de sua empresa. Cinara faz um perfil falso em uma rede social para se aproximar de Alaor. Zilá anuncia que conseguiu a interdição de Eliomar na Justiça. João Raul e Agrado declaram seu amor.