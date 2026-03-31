A Nobreza do Amor\nMirinho não gosta de saber que Lúcia/Alika visitou Tonho na delegacia. Soliman comemora o resultado da cirurgia de Omar. Virgínia termina o noivado com Mirinho, e Graça se desespera. Virgínia confessa a Diógenes e Marta que seu término com Mirinho é apenas para lhe dar uma lição. Mirinho afirma a Manoel que conseguirá conquistar Lúcia/Alika. Vera/Niara pede um emprego a Onildo. Caetana se preocupa com os sentimentos de Tonho por Lúcia/Alika. Alika rechaça a hipótese de ser irmã de Tonho. Alika revela seus sonhos a José e Teresa. Dumi escreve para Alika, e confirma a Soliman que Jendal só permitirá que Omar volte para casa se o paradeiro de Alika for revelado. Virgínia exige que Lúcia/Alika fique longe de Mirinho.\nCoração Acelerado\nEduarda confessa a Agrado que voltar para Goiânia a faz temer seu passado com sua mãe. Walmir aconselha João Raul a dar uma nova chance para Naiane. Eduarda sonda Ana sobre sua mãe. Naiane e João Raul se aproximam. Leandro encontra Agrado. Ana confessa a Eduarda que sua mãe sempre soube de seu paradeiro. João Raul diz a Naiane que ainda sofre por Agrado. Leandro faz uma proposta de trabalho a Agrado e Eduarda. Eduarda tem um sonho com Leandro.