Êta Mundo Melhor!\nCelso luta com os bandidos e consegue recuperar as alianças da família de Estela. Zenaide descobre que Sabiá a enganou e termina o namoro com ele. Celso revela a Candinho que vendeu sua casa para quitar as dívidas da fábrica. Sandra e Ernesto comemoram a compra da casa de Celso. Zulma faz um acordo com Sabiá. Picolé nota o interesse de Asdrúbal por Zenaide. Tamires tenta se aproximar de Túlio. Margarida e Asdrúbal incentivam Manoela a atuar. Estela e Celso convidam Dita e Candinho para serem padrinhos de seu casamento. Lúcio comunica a Dita que Adália a convidou para cantar em sua companhia num show em São Paulo.\nDona de Mim\nLeo se emociona com a surpresa organizada por Yara e as costureiras. Davi comenta com Samuel sobre o término do namoro com Leo. Jaques confisca os remédios que Danilo deu para Filipa. Leo e Samuel se desentendem sobre os cuidados com Sofia. Leo questiona Filipa sobre seus remédios. Filipa sofre um acidente e Danilo a socorre. Ayla conhece a mãe de Caco. Nina termina o namoro com Danilo. Após o ocorrido com Filipa, Samuel pede que Vivian entre com um pedido pela guarda emergencial de Sofia.