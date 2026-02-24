Êta Mundo Melhor!\nDita garante a Candinho que resolverá sua história com Zulma. Ernesto ameaça Estela, e Túlio a defende. Estela afirma a Túlio que ele é seu amigo. Celso se assusta com os planos de Sandra para a casa de Anastácia. Zulma afirma que sumirá com Samir, caso Dita interfira em sua união com Candinho. Haydée termina o relacionamento com Araújo. Dita afirma a Lourival que desistiu do amor, e pede para retomar sua carreira. Estela acompanha Túlio na sessão com Ivonete. Sônia tem um sangramento, e Quincas a acode. Maria Divina e Zé dos Porcos conhecem Aladim. Candinho garante a Dita que sempre a amará\nCoração Acelerado\nJoão Raul afirma que Giovana armou contra ele. Eduarda conta para Agrado sobre a declaração de Luan. Leandro visita Lia e Julinha. Zilá sofre com o afastamento de Alaorzinho. Ronei se insinua para Zilá. Cinara decide apagar o perfil de Clara na rede social e se dedicar ao livro de ervas que roubou de Nora. Agrado comenta com João Raul que encontrou Walmir apostando. Alaor se revolta ao descobrir que Clara apagou seu perfil, e Cinara se preocupa. Janete e Zuzu recebem Nanda Prado na cooperativa. Walmir confronta Agrado.