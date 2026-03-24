A Nobreza do Amor\nMirinho disfarça para Virgínia o interesse em Lúcia/Alika. Tonho sonda Lúcia/Alika na intenção de investigar um possível grau de parentesco entre os dois. Salma admira Tonho, e Fátima e Miguel a repreendem. Campbell alerta Jendal sobre a rebelião dos mineiros em Batanga. Tonho conversa com Dona Menina sobre seu passado. Caetana teme ter sido traída por Antônio. Salma confessa a Padre Viriato seu amor por Tonho. Dumi tenta negociar com Ngozi e Akin. Adib e Jamile chegam para conhecer Salma. Tonho exige que Mirinho se afaste de Lúcia/Alika. Alika escreve para Dumi. Ngozi é atingido no confronto entre os mineiros e a guarda real de Jendal.\nCoração Acelerado\nAgrado e Eduarda comemoram sua nova dupla. João Raul acredita em Naiane, mas afirma que ainda está ligado a Agrado. Malvino se impressiona com Zuzu. Irene desconfia da história contada por Naiane sobre seu passado com João Raul. Cinara implica com Marcela. Laurinha não aceita participar do jogo duplo de Esteban. Agrado decide leiloar seu vestido de noiva para levantar fundos e viajar com Eduarda. João Raul procura Agrado.