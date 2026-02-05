Êta Mundo Melhor!\nCelso pede que Sandra guarde segredo sobre a paternidade de Anabela. Lourival alerta Dita sobre o perigo de Candinho fugir com Samir. Túlio sente ciúme da cumplicidade entre Celso e Estela, e Lauro o aconselha. Estela repreende Túlio. Francine, Mirtes e Tamires se incomodam com o comportamento de Cunegundes. Quinzinho e Quincas preparam o seu programa de rádio. A ideia de Margarida para a novela é aprovada. Todos se surpreendem com os preconceitos de Olímpia. Sandra procura Zulma. Lourival pede que Candinho se afaste de Dita para não prejudicar sua carreira.\nCoração Acelerado\nAgrado convence Naiane a conceder uma trégua para ela e João Raul. Leandro procura por Xavier. Zilá não gosta do convite de Naiane a Agrado para um jantar. João Raul surpreende Agrado ao divulgar sua música na rádio. Rosalva ouve a conversa de Zilá com o advogado e alerta Janete. Agrado e João Raul chegam para o jantar na mansão dos Amaral.