Êta Mundo Melhor!\nCandinho afirma a Zulma que jamais dormirá com ela. Estela conta a Dita seus planos para o futuro. Cunegundes é ovacionada após a apresentação de seu musical. Maria Divina e Zé dos Porcos sonham com sua nova família. Lauro comenta com Tobias sobre sua vontade de adotar uma criança. Lúcio conforta Haydée. Araújo afirma a Olga que se resolverá com Haydée. A Baronesa/Sandra anuncia sua nova estratégia de vendas envolvendo Policarpo, e Candinho se irrita. Dita se apresenta em São Paulo, e toda a cidade se encanta.\nCoração Acelerado\nCinara encontra uma simpatia para afastar João Raul de Agrado, e Naiane comemora. Rosinha finaliza as refeições de Zilá e Ronei, sem saber que está usando os preparados de Cinara. Rosinha serve o jantar, e todas as pessoas presentes comem, à exceção de João Raul e Agrado. Todos começam a falar verdades sem melindres, e Cinara deduz que Rosinha usou seu preparado na sopa servida. Cinara conta sua história para Rosinha e Cláudio. Janete e Zuzu encontram Alaorzinho e Malvino no restaurante. Adilson provoca Walmir. Ronei se declara para Zilá. Alaorzinho sente ciúmes de Janete.