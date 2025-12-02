Êta Mundo Melhor!\nSandra ameaça Candinho, mas Dita chega a tempo de salvar o amado. Ernesto confronta Lúcio e impede a gravação do disco de Dita. Zulma pede para visitar Candinho. Dita garante que descobrirá a farsa da gravidez de Zulma. Estela hesita sobre seu amor por Celso. Maria Divina faz sucesso em sua estreia na dança, e Francine se incomoda. Cunegundes viaja e pede segredo a Zé dos Porcos sobre seu dinheiro. Lauro e Tobias propõem a Sônia a formação de uma família com seu bebê. Túlio estranha quando Dita comenta que uma enfermeira loira esteve no quarto de Candinho. Zulma ameaça Sandra.\nDona de Mim\nTânia afirma a Filipa que sabe quem matou Abel. Agripino decide chamar a polícia para interrogar Jaques e Samuel. Dara se preocupa com a reação de Jussara ao saber que sua torta salgada causou intoxicação nos convidados da festa de Kami e Ryan. Marlon, Lucas e Bárbara se encantam ao ver Wallid. Kami confronta Jussara sobre sua torta. Leo questiona Ryan sobre a relação de Marlon e Bárbara. Marlon tenta se desculpar com Jeff. Tânia invade a aula de teatro de Filipa.