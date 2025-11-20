Êta Mundo Melhor!\nErnesto impede que Candinho se aproxime de Sandra. Celso desconfia das desculpas de Olga para estar na fábrica. Começa o concurso no dancing, e Túlio e Estela dançam juntos. Lúcio confidencia a Margarida/Adamo que está apaixonado por Manoela. Celso sente ciúmes de Túlio com Estela. Olga revela a Ernesto e Sandra que a fábrica ainda não pagou o seguro incêndio. Manoela lamenta a tristeza de Margarida. Quincas emociona Sônia. Carmem faz uma previsão para Anabela. Estela, Túlio, Tamires e Celso são os finalistas do concurso de dança. Dita canta para Candinho.\nDona de Mim\nLeo convence Marlon a pedir ajuda sobre seu estado de saúde mental. Jeff segue rejeitando Marlon. Marlon fala com Rangel que precisa se cuidar. Jaques desconfia das atitudes de Filipa. Samuel anuncia que a Receita Federal fiscalizará a Boaz sobre os processos conduzidos por Patrícia. Filipa comenta com Danilo seus planos para desmascarar Jaques. Sol pede para usar as peças da marca de Leo em seu próximo clipe. Marlon se consulta com Célia, e Alan e Pompeu o recriminam. Jaques participa da aula de teatro de Filipa, que o provoca. Marlon beija Leo.