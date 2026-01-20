Êta Mundo Melhor!\nEstela e Túlio levam Míriam para o hospital, e Anabela sofre. Asdrúbal aconselha Candinho a procurar a certidão de batismo de Samir. Cara de Gato e Pé de Cabra ameaçam Ernesto, e Lourival o ajuda. Manoela reage quando Olímpia diz que beijou Adamo/Margarida. Araújo defende Haydée na delegacia. Estela confessa a Míriam que a ama. Tamires afirma gostar de Celso. Sandra convence Ernesto a fazer um seguro de vida. Zé dos Porcos pede ajuda a Jocasta para salvar seu casamento. As crianças têm uma ideia para ajudar Candinho a reabrir a fábrica. Estela confidencia a Dita que decidiu contar a Anabela que é sua mãe.\nCoração Acelerado\nAgrado se emociona ao ouvir a súplica de João Raul por encontrá-la. Eliomar pede perdão a Janete. Alaorzinho contrata Leandro. Naiane se desespera com a busca de João Raul por Diana. João Raul afirma que terminará o namoro com Naiane após o festival, e Ronei se irrita. Agrado constata que há uma fila de mulheres na porta de João Raul dizendo ser Diana. João Raul lembra-se da medalhinha que deixou com Diana/Agrado, e afirma que a verdadeira mulher de seu passado tem como provar sua identidade. Agrado pede ajuda a Leandro para encontrar João Raul. João Raul termina a parceria com Ronei. João Raul vê Agrado em seu camarim.