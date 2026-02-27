Êta Mundo Melhor!\nTodos comemoram a volta de Dita aos palcos. Candinho denuncia os maus-tratos da Baronesa a Policarpo. Sandra anuncia uma campanha para o retorno de Policarpo aos cuidados de Candinho. Sabiá comenta com Zenaide sobre possíveis pistas para provar que Samir é filho de Candinho. Dita desabafa com Lourival, mas Candinho não gosta de flagrar os dois juntos. Asdrúbal e Ivonete declaram seu amor fraterno. Estela diz a Túlio que decidiu ficar solteira. Cunegundes decide voltar para o sítio, e questiona Quinzinho. Sandra revela a Celso e Ernesto seus verdadeiros planos para Policarpo.\nCoração Acelerado\nZilá pede que Ronei deixe a mansão dos Amaral, e pressiona Cinara para salvar seu casamento com Alaorzinho. Janete, Zuzu e Nanda visitam a construção da sede da cooperativa. Ronei inicia a gravação do clipe de João Raul, Agrado e Naiane. Tom Bastos se encaminha para o rancho. Nanda é denunciada por poluição, e Vilma e Agenor a reconhecem como parceira de Janete na cooperativa. Ronei e Tom se enfrentam. Eduarda pede ajuda a Luan em seu show. João Raul fala com Walmir, que disfarça para o filho que está jogando. Palhares permite que Janete defenda a cooperativa.