A Nobreza do Amor\nChinua recomenda que Cayman fuja com sua família. Casemiro se revolta contra Mirinho, e Ana Maria tenta acalmar o pai. Jendal rende Cayman e o prende junto a Niara e Alika, tomando o trono de Batanga. Mirinho promete levar Mundica a Recife. Casemiro desabafa com Tonho sobre Mirinho. Mirinho presenteia Virgínia. Jendal ordena que Cayman e sua família sejam executados. Dumi pede perdão a Jendal e jura fidelidade ao novo rei em troca de sua vida. Alika tem um sonho com o guerreiro que a salvará. Tonho conversa com Mirinho sobre as terras de Casemiro. Jendal declara que poupará a vida de Cayman e Niara, se Alika se casar com ele.\nCoração Acelerado\nEsteban decide produzir uma nova coleção assinada pelo Benedito. Zilá explica seu plano a Cinara, Naiane e Ronei. Marcela estranha quando Alaor e Zuzu ficam constrangidos um na frente do outro. Zilá inventa para Naiane que Janete tirou a vida de Jean Carlos em um acidente. Irene registra a mudança de comportamento de Leocádia, e Rosalva se culpa. Naiane procura Agrado.